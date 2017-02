Acesso pavimentado ao Distrito Industrial vai garantir crescimento econômico e novos investimentos em Coxim

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB) garantiu junto ao governo do Estado a pavimentação de 2,5 km da MS 233, que liga a cidade ao Distrito Industrial de Coxim. As obras devem ter inicio ainda no primeiro semestre e serão concluídas este ano, segundo as previsões inicias da Secretaria de Infraestrutura do Estado. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu em audiência o deputado Mochi e uma comitiva de Coxim na manhã desta terça-feira (07) encaminhando essa reivindicação. Depois de ouvir a exposição dos representantes do município e do deputado Mochi sobre a importância da obra para o município, Reinaldo autorizou a elaboração dos projetos iniciais necessários à elaboração do edital.

“Trata-se de uma obra importante para o desenvolvimento regional. Tem impacto além das fronteiras de Coxim, na medida em que beneficia os empreendimentos existentes e permite a atração de novos investimentos”, explicou o deputado Mochi, depois da confirmação da obra. Destacou ainda a importância da união das lideranças de Coxim em torno dessa reivindicação. “A participação de todos sensibilizou o Governo e deu legitimidade a um anseio da população”, concluiu.

Participaram do encontro o vice-prefeito Edivaldo Bezerra, representando o prefeito Aluisio São José, o presidente da Câmara Wladimir Ferreira, o vereador Carlão, empresários e lideranças da comunidade de Coxim. O trecho a ser pavimentado vai beneficiar o frigorífico, o laticínio que funcionam no Distrito Industrial, além de outros empreendimentos da região ligados ao agronegócio. Os secretários Marcelo Migliolli, de Infraestrutura e Jaime Verruck, de Desenvolvimento Econômico também participaram da audiência.

