Acesso à ADM de Maracaju vai receber R$ 4,6 milhões em investimentos

- Divulgação

O acesso à Archer Daniels Midland (ADM), uma das maiores empresas de agronegócio no Brasil, no município de Maracaju, vai receber do Governo do Estado investimentos de R$ 4,6 milhões para implantação, pavimentação e restauração asfáltica. Os detalhes foram divulgados nesta segunda-feira (23.10), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o resulto da licitação, iniciada no dia 4 de agosto, serão implantados e pavimentados cerca de 1,7 km e restaurados outros oitocentos metros. As obras devem ter início após a assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame.

Confira na íntegra na página 40.