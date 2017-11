Ação de Reinaldo Azambuja destrava programa habitacional em Campo Grande

As tratativas foram feitas pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura e asseguraram os recursos federais para as obras, cuja contrapartida estadual pode chegar a R$ 25 milhõesMinistro Bruno Araújo e o governador Azambuja: liberados projetos para - Divulgação

A atuação do governador Reinaldo Azambuja junto ao Ministério das Cidades, em Brasília, viabilizou a construção de 1.234 novas casas populares em Campo Grande, pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. As tratativas foram feitas pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura e asseguraram os recursos federais para as obras, cuja contrapartida estadual pode chegar a R$ 25 milhões.

Além do aporte financeiro, o Estado é proprietário dos terrenos onde serão feitas as edificações. Conforme o Ministério das Cidades, estão habilitados a receber os investimentos federais dois residenciais, sendo um na cidade e outro no Jardim Inápolis, na região do Distrito Industrial. O prazo para análise e contratação é de 180 dias e a previsão é que as obras tenham início em 2018.

“Além do pacote de R$ 180 milhões em obras já destravadas na Capital, o trabalho que temos feito em parceria com a prefeitura conseguiu garantir a retomada dos projetos habitacionais na cidade”, destacou Reinaldo Azambuja.

“O governador sempre traz demandas importantes do Estado. Vou dar atenção muito especial à habitação, pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, e a projetos importantes que atendem e estruturam a Capital, especialmente, na macrodrenagem”, declarou o ministro Bruno Araújo em junho deste ano, em uma das reuniões para viabilizar o recurso.

Além de Campo Grande, foram habilitados projetos para construção de cem unidades habitacionais em Paranaíba e outras cem em Sete Quedas. “O Estado está presente nos 79 municípios, todos estão tendo ou terão investimentos em infraestrutura”, lembrou o governador.

Os projetos selecionados para construção pelo Programa Minha Casa, Minha Vida estão enquadrados na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) em que serão beneficiadas famílias cadastradas nas agências de habitação.

