Ação da Polícia Federal no gabinete de Aécio Neves já passa de 4 horas

Agentes da Polícia Federal seguem com ação de busca e apreensão no gabinete do senador Aécio Neves (PSDB-MG), no 11º andar do Senado Federal. A operação começou por volta das 6h30 da manhã, de acordo com informações de policias legislativos da Casa.

Os elevadores estão com entrada restrita e a imprensa não pode acompanhar a operação.

De acordo com funcionários do Senado, há pelo menos dez agentes da PF no gabinete do senador tucano.

Os coordenadores da ação ainda dão instruções específicas de investigação.

