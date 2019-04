Abril Verde é tema de debate do Programa Considerações 

Maurício Picarelli entrevista o juiz Marcio Alexandre da Silva a respeito de ações preventivas

Na grade de programação da TV ALMS desta quinta-feira (10), a partir das 8h20, o Programa Considerações, apresentado por Mauricio Picarelli, traz o tema Abril Verde, movimento nacional que tem o intuito de alertar a sociedade para a importância da prevenção de acidentes de trabalho e de doenças decorrentes da atuação profissional.

Participa do programa o juiz do trabalho, coordenador do Programa Trabalho Seguro do TRT 24ª Região, Marcio Alexandre da Silva, que ressalta a importância do trabalho seguro como um direito fundamental do trabalhador garantido pela Constituição. Ele lembra a data alusiva ao tema que surgiu em 1969 como forma de homenagear as vítimas de um acidente ocorrido numa mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A iniciativa foi endossada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2001, passando a tornar lei no Brasil em 2015, com a edição da Lei 11.121.

A procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT), representante regional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat) e especialista em Direitos Humanos, Cláudia Fernanda Noriler Silva, fala sobre meio ambiente de trabalho, a atuação do MPT na prevenção de acidentes e o movimento Abril Verde. A especialista aponta dados dos prejuízos decorrentes de acidentes e doenças do trabalho que hoje são estimados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 4% do PIB, o que ultrapassa o valor de R$ 200 bilhões de reais por ano somente no Brasil.

O programa Considerações será exibido na grade de programação da TV ALMS, em horários livres no canal 9 da NET e também estará disponível no canal do YouTube (https://youtube.com/TVALMS) e no endereço http://www.al.ms.gov.br/ TVAssembleia.