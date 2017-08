“A UPA-VET já tem lei e projeto mas falta vontade política”, diz vereador Francisco

Na 44° sessão ordinária dessa terça-feira (15) pela primeira vez o presidente da Comissão Permanente de Defesa do Bem-Estar e Direitos dos Animais, Veterinário Francisco (PSB), fez uso da palavra livre para reapresentar um tema muito sonhado pela maioria da população campo-grandense.

O parlamentar manifestou sobre uma UPA-VET para Campo Grande e lembrou-se do projeto, do até então prefeito da Capital Nelson Trad Filho (PTB), lançado em julho de 2012 que contaria com 70 metros quadrados construídos próximo ao estacionamento do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). A unidade deveria oferecer serviços como consultas, orientações, medicação de urgência e até mesmo contar com uma sala de soroterapia.

Outra tentativa de alavancar o projeto veio do parlamentar Chiquinho Telles que protocolou o Projeto de Lei n° 7839/14, em 2015, que autorizaria o Poder Executivo a criar Unidade de Pronto Atendimento Veterinária (UPA-VET) para animais em Campo Grande e o mesmo fora aprovado tornando-se Lei n° 5593/15, porém também não saiu do papel.

‘’ Estamos vendo em todo território nacional a criação de Unidades de pronto atendimento veterinário, casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e já chegou à hora da nossa capital ter uma UPA-VET e dessa vez contamos com o apoio do legislativo e do executivo’’ diz o parlamentar Veterinário Francisco.

Para o vereador a realização da proposta é questão de vontade política ‘nós já temos a lei e o projeto prontos. O nosso prefeito sinalizou que nós podemos viabilizar e sonhar com esse projeto. O local mais apropriado é a coordenadoria de combate de zoonoses, que também se tornará um centro de bem-estar animal. ’’ O Veterinário conclui alavancando a esperança da população ao dizer ‘’pode ter certeza que essa UPA vai sair do papel!’’.

