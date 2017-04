“A população não tem como sobreviver sem a Santa Casa”, adverte vereador Loester

Na Sessão Plenária dessa terça-feira (4) O presidente da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, Esacheu Cipriano Nascimento ocupou a tribuna para falar sobre detalhamento das contas da Entidade e do que se trata a administração da Santa Casa. E também pelo motivo do pedido de reajuste dos valores repassados pelo poder municipal protocolado pelos Vereadores no final da última semana. Durante sua apresentação, Nascimento explicou que os R$ 242 milhões recebidos em 2016 representam um total de 22% do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde de cerca de R$ 1,1 bilhão, e disse que esses valores não são reajustados desde 2012.

“Em 2005 a Santa Casa sofreu intervenção pelo Poder Público retornando a iniciativa privada em 2013, e à época, a divida da entidade era 39 milhões e quando o poder público nos devolveu, a dívida estava em 142 milhões, então a CPI deve ser “CPI da Saúde” não é uma má gestão da Santa Casa, e sim defasagem dos valores”, explicou Esacheu Nascimento.

Em aparte o Vereador Dr Loester Nunes de Oliveira (PMDB) que trabalha na instituição há 42 anos disse que a Santa Casa precisa de apoio e a população não tem como sobreviver sem ela, “Quero parabenizá-lo Esacheu pela sua bela explanação, eu trabalho lá, eu conheço a Santa Casa e reconheço o seu trabalho como gestor, agora precisamos somar forças e sensibilizar o poder público.” Afirmou o médico parlamentar.

Esacheu finalizou dizendo que a Câmara pode ser uma grande parceira para a Entidade e revelou que é a primeira vez que a diretoria da Santa Casa teve esse espaço, “Agradeço muito, e estamos à disposição!”.

