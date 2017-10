A partir de agora, os nordestinos que vivem em Mato Grosso do Sul passam a ter um dia dedicado a eles. É o que prevê a Lei nº 5.069/17, de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz (PT) que institui o dia 13 de junho como o "Dia da Comunidade Nordestina no Estado do MS". A lei foi publicada hoje (2) no Diário Oficial.

Segundo o autor da lei, o objetivo é homenagear o povo nordestino que vive no Estado. "Temos a presença marcante desses migrantes em vários municípios de Mato Grosso do Sul por meio de seus costumes, tradições, culinária, música e tantas outras características. Nada mais justo que instituir um dia para homenageá-los", explicou.

O deputado Amarildo Cruz também é autor da Resolução nº 27/2017, que criou a comenda "Asa Branca" para homenagear a pessoa natural do Nordeste e que tenha contribuído de alguma forma com o desenvolvimento em qualquer setor da sociedade regional. "A homenagem é também uma forma de agradecer a contribuição que esse povo nos deu e dá no desenvolvimento do nosso Estado", concluiu.



