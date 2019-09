A convite de Capitão Contar, surdo faz discurso em Libras no plenário e pede apoio

Na manhã de hoje (26) o deputado Capitão Contar (PSL) promoveu, com o apoio de todos os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), uma homenagem especial à comunidade surda durante a sessão no Plenário Júlio Maia. Por ser hoje o Dia Nacional dos Surdos, o parlamentar convidou o pedagogo Adriano de Oliveira Gianotto, surdo, para, excepcionalmente, ocupar o plenário e fazer um discurso por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), com tradução simultânea pela intérprete da Casa de Leis, Larissa Lima.

Na oportunidade, Capitão Contar, ao falar sobre os direitos dos surdos, pediu apoio aos demais deputados para a aprovação do Projeto de Lei 125/2019, o qual prevê a criação de escolas bilíngues para surdos no âmbito de Mato Grosso do Sul. Adriano, por sua vez, agradeceu esse e outros projetos da Casa de Leis e elogiou a atuação dos deputados sul-mato-grossenses.

“É um enorme prazer estar aqui e quero parabenizar todos os surdos presentes. Fico muito triste em não conseguir informações em diversos lugares nos quais chegamos e não têm nenhum intérprete de Libras. Quero agradecer o deputado Capitão Contar e vários deputados que estão unidos para fazer de Mato Grosso do Sul um lugar melhor para nós. Às vezes vamos a lugares e gastamos mais caro porque não entendemos o que falam. Quero agradecer o deputado que pediu opiniões para projetos, quero agradecer pela visão ao surdo, que muitas vezes é esquecido”, disse Adriano.

Para o deputado Capitão Contar, é importante aproveitar a data para reforçar as necessidades da comunidade surda. “Lembramos da necessidade de realizarmos políticas públicas para todos esses cidadãos sul-mato-grossenses para que possam, em sua plenitude, exercerem suas habilidades profissionais e viverem suas experiências pessoais”.

O parlamentar destacou, ainda, que atualmente em Mato Grosso do Sul vivem mais de 12 mil pessoas surdas, sendo seis mil em Campo Grande. Assim, o deputado reafirma o quanto é “fundamental a comunicação e a inclusão”.

Primeiro secretário da Casa de Leis, o deputado Zé Teixeira (DEM), em aparte, afirmou que é compromisso da ALEMS a garantia máxima dos direitos das pessoas deficientes, inclusive dentro do prédio da Assembleia. “Tudo o que é possível para adaptação para pessoas com deficiência temos feito. Além das intérpretes de Libras, temos mudanças na estrutura para atender também aos deficientes físicos, como bebedouros adaptados, rampas. E em projetos de lei buscamos sempre proteger as pessoas com deficiência”, afirmou o parlamentar.

Clique aqui e confira o vídeo produzido pela ALEMS em homenagem ao Dia Nacional dos Surdos.