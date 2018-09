'A bruxa está solta', brinca Haddad ao perguntar sobre estado de saúde de Ciro

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, manifestou preocupação com o estado de saúde do presidenciável Ciro Gomes (PDT) após o pedetista dar entrada no hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, com quadro de sangramento urinário.

Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 26, Haddad perguntou sobre a previsão de alta de Ciro e se ele iria ao debate entre presidenciáveis no SBT, à tarde. "Que bom", afirmou, ao saber da previsão de o candidato deixar o hospital e ir ao programa.

"A bruxa está solta", brincou, em uma referência a dois candidatos à Presidência estarem internados em hospital. Jair Bolsonaro (PSL) está hospitalizado há 20 dias, após ter sido esfaqueado durante campanha no interior de Minas Gerais. Ciro internou-se no hospital paulistano na terça-feira, 25.