INVESTIMENTO COREANO | Quinta, 3 de Agosto de 2017 - 09:41 Governador discute com embaixador da Coreia potencial de MS para investimentos Encontro com comitiva sul-coreana ocorreu nesta quarta-feira no gabinete do governador e contou com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico