Vídeo mostra brigas, destruição e assédio em final de carnaval em Campo Grande

Vídeo mostra brigas, destruição e assédio em final de carnaval em Campo Grand

Vídeo que circula no WhatsApp mostra brigas, assédio e confronto com a Guarda Civil Municipal na última noite de carnaval de rua em Campo Grande. É possível ver muitos confrontos e brigas e as forças de segurança agindo.

Atenção para imagens fortes: