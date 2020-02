Vídeo: Ladrões usam carro para estourar porta de mercado e levam cofre

Ainda não há informações do valor que estava no cofre - Foto: Reprodução

Com um carro, três homens arrebentam a porta de um supermercado na madrugada desta quinta-feira (27) em Dourados. Os suspeitos levaram um cofre do local.

Em imagens da câmera do estabelecimento, publicado pelo Dourados News, o motorista aproxima o veículo próximo à entrada e um outro homem abre o porta-malas tentando arrastar o cofre.

Um terceiro suspeito desce do banco do passageiro e juntos conseguem colocar o objeto dentro do carro, fugindo logo em seguida.

Ainda segundo o site, ainda não há informações do valor que estava no cofre. O caso segue sendo investigado.

Veja o vídeo da ação: