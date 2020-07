Vídeo: Imagens mostram colisão em que corpo de passageiro é arremessado para fora do veículo

O carro saiu de forma desgovernada da rotatória que cruza a avenida e subiu no canteiro, ocasionando o acidente - (Foto: Reprodução)

Mais cedo noticiamos a morte de Edvaldo Santos Lima, 28, após se envolver em um acidente de trânsito em Chapadão do Sul, a 320 km de Campo Grande. As imagens da câmera de segurança de um estabelecimento na rua, flagrou o momento exato da colisão. O vídeo é forte e foi preciso censurar para poder ser exibido. O corpo de Edvaldo é arremessado com violência para fora do veículo.

Pelas imagens é possível ver que o carro invadiu o canteiro central da Avenida Dezesseis. No momento em que o veículo invadiu, o carro bateu e derrubou um pé de palmeira e um poste de concreto e parou no meio da via no sentido contrário ao qual trafegava.

O carro saiu de forma desgovernada da rotatória que cruza a avenida e subiu no canteiro, ocasionando o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou no local, e o passageiro já estava morto em baixo das rodas. O motorista no asfalto, ao lado da porta do esquerda dianteira e foi encaminhado para a Santa Casa e segue em estado de saúde grave.