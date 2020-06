Vídeo: Carro pega fogo no bairro Amambaí em Campo Grande

O proprietário foi localizado e afirmou que vai realizar um boletim de ocorrência relatanto o ocorrido - Foto: A Crítica

Um veículo com placas de Campo Grande do modelo Fiat/Pálio, pegou fogo por volta das 17h40 de hoje (10) na rua Almirante Barroso, entre a avenida Noroeste e a rua Perserverança na Capital. O carro que estava estacionado em uma subida, começou a descer colidindo com outro veículo que estava atrás. Populares que estavam no local conseguiram parar o veículo, mas pouco tempo depois as chamas tomaram conta do carro.

Um guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido.

O proprietário foi localizado e afirmou que vai realizar um boletim de ocorrência relatanto o ocorrido.

Confira as fotos do incidente: