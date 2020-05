Vídeo: Cães farejadores descobrem 21 Kg de skunk escondido em porta-mala

O motorista, de 35 anos, e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Rio Brilhante - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta quinta-feira (28), durante ações da Operação Tamoio, 21 Kg de skunk com o auxílio dos cães farejadores. Carro em que era transportada a droga foi recuperado.



Na noite de quarta-feira (27) no km 323 da BR-163, Unidade Operacional da PRF em Rio Brilhante, os policiais rodoviários federais abordaram um Renault/Duster, placas aparentes de Salvador (BA). Após vistoria dos sinais de identificação, a equipe descobriu que as placas eram falsas, as verdadeiras eram de Belo Horizonte (MG) com registro de roubo desde fevereiro de 2020, na cidade de Salvador (BA).



O motorista, de 35 anos, e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Rio Brilhante. Desconfiados de que algum entorpecente estivesse oculto no veículo, os agentes chamaram o Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal, que, com o auxílio dos cães K9 Chacal e K9 Alpha, encontram um compartimento oculto no porta malas do Renault/Duster.



Dentro, estavam escondidos os tabletes de skunk, totalizando 21 Kg da droga. O suspeito confessou ter sido contratado para pegar o skunk em Ponta Porã e levaria até Camaçari (BA), onde receberia R$ 10 mil reais pelo serviço.