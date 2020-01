Vendedor externo que morreu em acidente na BR-163, seguia para Sonora a trabalho

O vendedor externo Tiago Durê era natural de Aquidauana - Foto: Reprodução

O vendedor externo Tiago Durê, que morreu carbonizado em um acidente de trânsito na manhã de ontem (22) na BR-163, estava a caminho para Sonora a trabalho. Tiago era natural de Aquidauana mas morava em Campo Grande.

No acidente, o Tiago dirigia o Chevrolet Onix, sentido sul/norte, quando teria perdido o controle da direção após o veículo aquaplanar. Ele invadiu a pista contrária e colidiu com uma Fiat Strada, pertecente a empresa Iguaçu Máquinas de Sonora. Um terceiro veículo seguia atrás da Strada e conseguiu evitar a colisão, parando no barranco as margens da rodovia. Chovia forte no momento do acidente. Uma segunda pessoa ficou ferida e foi transferida do Hospital de Sonora para Rondonópolis (MT) em estado gravíssimo.

Com a colisão, o veículo pegou fogo e a vítima morreu carbonizada. Por conta do acidente as duas pistas da rodovia ficaram interditadas.

Com informações do portal O Pantaneiro.