Veículos furtados em 2019 no RJ e SP são recuperados na fronteira de MS

Foram apreendidas na tarde de ontem (3), em Coronel Sapucaia, a 399 km de Campo Grande, uma caminhonete Volkswagen Amarok e um veículo Fiat Doblò por Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) com registros de roubo/furto no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus na rodovia MS-165, fronteira com o Paraguai. Os militares abordaram o condutor da Amarok conduzida por um cidadão paraguaio, 33. Logo em seguida, o condutor do Fiat Doblò freou bruscamente o veículo, assim que visualizou a viatura do DOF, realizou uma manobra de retorno e fugiu, em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, os policiais localizaram o veículo abandonado. O condutor fugiu para o território paraguaio.

O condutor da Amarok disse que foi contratado para dirigir a caminhonete de Ponta Porã até a cidade paraguaia de Capitán Bado. Durante a checagem dos agregados dos veículos, os militares descobriram que a Amarok fora furtada no Rio de Janeiro (RJ), no dia 16 de maio de 2019 e que a Doblò também fora furtada, na cidade de São Paulo, no dia 16 de setembro de 2019. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil em Coronel Sapucaia (MS).