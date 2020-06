Veículos com mais de 5.800 pacotes de cigarros do Paraguai foram apreendidos

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (12), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam quatro veículos utilizados para transportar 5.850 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Inicialmente os militares abordaram o veículo Renault Sandero, com placas de Monte Santos de Minas (MG), carregado com 850 pacotes de cigarros de origem estrangeira. O motorista disse que foi contratado para entregar a carga em Nova Alvorada do Sul.

Logo depois, dois veículos, um Toyota Etios e um Renault Duster Oroch, realizaram manobra de retorno assim que visualizaram o bloqueio policial. Os veículos foram localizados em uma chácara, no Assentamento Itamarati. Três homens tentaram fugir para o matagal próximo, mas foram detidos. No local havia uma GM Montana com rádio instalado. Nos dois veículos também havia rádio de comunicação instalados.

O motorista do Renault Duster disse ser o proprietário dos cigarros e que os outros condutores eram os batedores de estrada. No Renault Duster estavam 2.750 pacotes de cigarros e, no Toyota Etios, 2.250. O proprietário da chácara disse que foi contratado para esconder os veículos com o contrabando. O cigarro teria como destino o comércio em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação faz parte da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.