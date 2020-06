Veículos carregados com 2.500 pacotes de cigarros foram apreendidos pelo DOF durante a Operação Hórus

Contrabando foi apreendido na MS-380 - Foto: Divulgação

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de ontem, um veículo Fiat Uno vermelho e um VW Saveiro branco carregados com 1.400 e 1.100 pacotes de cigarros, respectivamente, contrabandeados do Paraguai.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial na Rodovia MS-380, região de Ponta Porã.

Os militares deram ordem de parada aos dois veículos. Os condutores pararam bruscamente e correram para o matagal às margens da rodovia. Durantes as buscas um dos homens foi capturado. Ele contou que os veículos estavam com cigarros trazidos do Paraguai; que foram contratados para pegá-los em Pedro Juan Caballero e levá-los até Dourados (MS).

Contou, ainda, que havia um terceiro veículo fazendo o serviço de batedor de estrada, e que se comunicavam por rádios instalados nos veículos. Ao todo foram apreendidos 2.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.