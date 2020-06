Veículo furtado em São Paulo foi recuperado pelo DOF durante a Operação Hórus

O condutor, um homem de 32 anos de idade, contou aos militares que comprou o veículo em Campo Grande (MS) e utilizaria para o transporte de contrabando de cigarros

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na manhã desta quinta-feira, um veículo Renault Logan vermelho, com placas de Belo Horizonte (MG) com registro de Furto no município de Biritiba-Mirim (SP), na data de 25 de maio de 2020.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante abordagem para fiscalização na Rodovia MS-164, região de Maracaju.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

