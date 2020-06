Veículo com mais de uma tonelada de maconha que seguia para São Paulo foi apreendido pelo DOF durante a Operação Hórus

Droga estava dentro de um Fiat Fiorino - Foto: Divulgação

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, nesta madrugada, um veículo Fiat Fiorino de cor branca carregado com 1.280,37 quilos de maconha.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na região de Ponta Porã (MS).

Os militares abordaram, inicialmente, o condutor do veículo Fiat Palio vermelho, que seguia no sentido Ponta Porã/Dourados. Durante a abordagem os policiais ouviram uma chamada realizada através de rádio de comunicação. O condutor, de 28 anos de idade, confirmou que se comunicava com outro veículo que, logo em seguia, se aproximou e não obedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu, em alta velocidade.

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático e o condutor, de 35 anos de idade, foi abordado. Durante a vistoria constatou-se os volumes prensados do entorpecente, bem como outro rádio de comunicação instalado. Os homens disseram que se comunicavam via rádio; que foram contratados, sendo o condutor do Fiat Palio como batedor de estrada; o condutor do Fiorino pegou o veículo, já com a droga, próximo ao Terminal Rodoviário de Ponta Porã (MS), para entregá-lo na cidade de São José do Rio Preto (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã (MS), onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.