Veículo com mais de 350 quilos de maconha que seguia para a Bahia foi apreendido pelo DOF durante a Operação Hórus

Droga apreendida seria levada para Bahia - Divulgação

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem, um veículo Ford Ka branco, com placas de Belo Horizonte (MG) carregado com 363 volumes prensados do entorpecente, com peso total de 357 quilos. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial na Rodovia MS-164, município de Maracaju.

Os militares abordaram o condutor de um Volkswagen Polo de cor prata, com placas de Lauro de Freitas (BA). Logo em seguida, o veículo Ford Ka branco. Durante a abordagem, o condutor do Ford Ka, um homem de 36 anos de idade, tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Ele afirmou que transportava maconha juntamente com o condutor do Polo, que seria o batedor de estrada.

No porta-malas do Ford Ka estavam os 357 quilos de maconha e uma submetralhadora, de calibre 9 milímetros com carregador, sem munições. O condutor do Polo disse que foi contratado para ser o batedor de estrada até Belo Horizonte (MG). O condutor do Ford Ka disse que foi contratado para entregar o entorpecente e a submetralhadora na cidade de Santo Estêvão (BA)

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.