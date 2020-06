Veículo com maconha que seguia para Osasco foi apreendido em Ponta Porã

Da Redação com DOF/Sejusp

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã - (Foto: Divulgação)

Um carro com 51,2 quilos de maconha foi apreendido na tarde de ontem (26) por policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante bloqueio do Exército Brasileiro na BR-463, região de Ponta Porã.

Durante a vistoria, pelos militares do DOF, encontraram o entorpecente em compartimentos ocultos do veículo.

O motorista, um homem de 30 anos, contou que pegou o veículo já carregado em Ponta Porã e que foi contratado para levá-lo até a cidade de Osasco (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.