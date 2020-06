Veículo carregado com mais de meia tonelada de maconha foi apreendido durante a Operação Hórus

Da Redação com Assessoria

O homem disse que foi contratado para pegar o veículo em Ponta Porã - (Foto: Divulgação)

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã de hoje (23), um carro da cor branca, com placas de Bragança Paulista (SP), carregado com 523 quilos de maconha e 22 quilos de Skank em Ponta Porã.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na Rodovia MS-164.

Os militares perceberam o momento que mo motorista freou bruscamente, realizou uma manobra e fugiu, em alta velocidade. Durante a perseguição, por cerca de cinco quilômetros, motorista e passageiro abandonaram o veículo e correram para uma mata às margens da rodovia. O condutor, um homem de 22 anos de idade, foi localizado e preso. O passageiro não foi encontrado.

Questionado sobre as drogas, o homem disse que foi contratado para pegar o veículo em Ponta Porã, já carregado, e entregá-lo em Campo Grande. Disse que o passageiro apenas estava de acompanhante na viagem.

A viatura Guincho do 4º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para rebocar o veículo, avariado, até a Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã, onde a ocorrência foi registrada e entregue e o homem permaneceu preso.