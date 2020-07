Usina é autuada em quase R$ 300 mil por incêndio em lavoura de cana-de-açúcar

A empresa infratora, com domicílio jurídico no município de Costa Rica, foi então autuada administrativamente e foi multada em R$ 294.000,00, conforme previsão do Decreto Federal 6.514/2008 - (Foto: Divulgação/PMA)

Na manhã de hoje (6), uma usina sucroenergética com sede em Costa Rica, a 398 km de Campo Grande, foi autuada após populares denunciarem um incêndio ocorrido em uma área plantada de cana-de-açúcar da empresa às margens da rodovia MS-135 nas proximidades da rodovia BR-359, nos dias 23 e 24 do mês passado. O fogo era tão intenso que a fumaça chegou a atingir a área urbana, mesmo estando a 15 km da área urbana.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi até o local e iniciou o levantamento de campo que se estendeu até o dia 25, quando verificaram durante a vistoria que o fogo se originou na lavoura de cana-de-açúcar e não se espalhou para outra forma de vegetação. Como ainda estava aberta a possiblidade de se fazer queima controlada autorizada pelo órgão ambiental, a equipe notificou a empresa a apresentar a documentação no prazo de 10 dias.

Vencido o prazo, os responsáveis não apresentaram nenhuma documentação ambiental para a queima e afirmaram que o incêndio teria sido criminoso, porém, não apresentaram nenhum fato que justificasse a afirmação. A empresa infratora, com domicílio jurídico no município de Costa Rica, foi então autuada administrativamente e foi multada em R$ 294.000,00, conforme previsão do Decreto Federal 6.514/2008.

Todos os responsáveis poderão responder por crime culposo de provocar incêndio em mata ou floresta. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Se houver caracterização de dolo, a pena é de dois a quatro anos de reclusão.