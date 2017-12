Tucson carregada de maconha e haxixe ignora PRF mas é interceptada na BR-262

O motorista, o veículo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo - Divulgação

Após tentativa de se camuflar em meio a vegetação e ignorar diversas ordens de parada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreende um carregamento de 868 kg de maconha em Água Clara/MS, na noite da última terça-feira, 12 de dezembro.

Os policiais faziam ronda pelo perímetro urbano de Água Clara/MS, na altura do km 145 da BR 262. A equipe PRF avistou um Hyundai/Tucson, placas aparentes de Campo Grande/MS, saindo em alta velocidade de um posto de combustível. A manobra chamou a atenção dos policiais, que retornaram e acompanharam o utilitário para realizar a abordagem em local seguro.

Antes de dar qualquer o sinal de parada ao veículo, os policiais observaram que o referido veículo era conduzido de forma perigosa, expondo os demais usuários a riscos com ultrapassagens em locais proibidos, trafegando pela contramão de direção. O comportamento agressivo, levantou a suspeita dos policiais de que no veículo poderia haver algum ilícito.

Os policiais rodoviários federais tentaram fazer a abordagem do veículo, mas o seu motorista desobedeceu reiteradamente às ordens de parada dos PRFs. Depois de 42 quilômetros acompanhando o veículo, já em Ribas do Rio Pardo/MS, o pneu traseiro do utilitário furou e o condutor perdeu o controle e adentrou em alta velocidade em uma propriedade rural.

O utilitário permaneceu imobilizado, já o motorista, de 20 anos, ainda tentou fugir a pé pela pastagem, mas foi alcançado. Ao ser abordado, o indivíduo ofereceu grande resistência contra a equipe policial, no entanto foi contido.

No veículo foi encontrada grande quantidade de maconha que, após a pesagem, totalizou 868kg (oitocentos e sessenta e oito quilos) e 2,6kg (dois quilos e seiscentos gramas) de haxixe. O utilitário tinha características de clone, e após verificação dos sinais identificadores, identificou-se como sendo o original o Hyundai/Tucson, placas de Campo Grande/MS com registro de roubo em 07/10/2016.

Questionado, o condutor declarou que pegou o veículo já carregado em um posto de combustível na saída de Campo Grande/MS para Três Lagoas/MS e que deveria entregá-lo para um desconhecido em Água Clara/MS. Ele relatou também que era foragido do regime semi-aberto em Campo Grande/MS.

O motorista, o veículo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo/MS.