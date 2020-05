Polícia Militar realiza troca no comando do Bope e Polícia Rodoviária

O comando do Bope (Batalhão de Operações Especiais), BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) e no Estado-Maior-Geral da Polícia Militar foram oficializadas nesta manhã (25) no Diário Oficial do Estado - Foto: Divulgação

O comando do Bope (Batalhão de Operações Especiais), BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) e no Estado-Maior-Geral da Polícia Militar foram oficializadas nesta manhã (25) no Diário Oficial do Estado. De forma interina, o major Vinícius de Souza Almeida assumiu o comando do Bope, que já era subcomandante do batalhão.

Anteriormente comandante do Bope, o tenente-coronel Wilmar Fernandes passa a liderar o comando da polícia rodoviária. O tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva foi transferido do comando do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária para o cargo de diretor do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Nivaldo de Pádua Mello substitui o coronel Alexandre Rosa Ferreira e passa a ser o Chefe do Estado Maior-Geral da PM. O Estado-Maior é um órgão de direção geral, abaixo somente do Comando-Geral e do subcomando da PM.

O setor é responsável por planejamento, orientação, coordenação, fiscalização e controle de todas as atividades relacionadas à gestão administrativa da Polícia Militar.

Na última sexta-feira (22), o coronel Marcos Paulo Gimenez deixou a direção do DOF para ser comandante-geral da Polícia Militar de MS (PMMS).