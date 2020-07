Trio é preso por descaminho na estrada do taquaral em Corumbá

Por volta das 19h de ontem (8), a Polícia Militar de Corumbá, avistou um veículo suspeito com três indivíduos - (Foto: Reprodução)

Por volta das 19h de ontem (8), a Polícia Militar de Corumbá, avistou um veículo suspeito com três indivíduos.

Devido a suspeita, os policiais abordaram o veículo com um trio de amigos de 22, 36 e 48 anos. Em busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com eles, mas ao realizar busca no interior do veículo foram localizados aproximadamente 95 kg de produto aparentando ser prata granulada.

Perguntado sobre o material, os suspeitos alegaram que pegaram o produto na Bolívia e que iriam levá-lo até um homem que levaria a prata para cidade de São Paulo.

Informaram ainda que o homem iria esperá-los em um posto de gasolina na rua Albuquerque, porém não sabiam sua identidade, e que seria pago 200,00 bolivianos por cada saco do produto. O rapaz de 22 anos ainda afirmou que o indivíduo de 36 anos, somente foi contratado para fazer o serviço de frete, que iria receber o valor de R$ 100.

O valor aproximado da mercadoria apreendida supera a casa dos R$ 400 mil e em razão do crime de descaminho, os autores receberam voz de prisão, sendo eles encaminhados juntamente com o veículo até a Receita Federal para procedimentos que o caso requer.