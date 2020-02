Trio é preso com arsenal de guerra em chácara na fronteira

s pagamentos são disponibilizados de forma escalonada conforme o mês de nascimento do trabalhador - Foto: Divulgação/Assessoria

O fim de semana foi de um alto índice de apreensão na região da fronteira, em Ponta Porã, a 316 km de Campo Grande. Durante o bloqueio, os policiais visualizaram uma Toyota SW4 que se deslocava em alta velocidade, não obedecendo à ordem de parada da equipe policial. A operação apreendeu fuzis, munições, granadas, explosivos, coletes balísticos e um veículo blindado.

O veículo foi abordado após o acompanhamento tático. O condutor, 38, alegou que era proprietário de fazendas no Paraguai, e que iria a Ponta Porã fazer compras. O passageiro, 25, informou que era sobrinho do condutor, residente em Campo Grande e que veio à casa do tipo para passear e pescar. Já o terceiro homem, 28, disse aos policiais que reside no Rio de Janeiro (RJ) e que veio ao Estado para trabalhar na chácara do motorista.

Próximo da chácara, os policiais visualizaram dois homens armados que ao perceber a presença policial, fugiram para a mata e não foram localizados.

Na varanda da residência foram localizados um fuzil e uma carabina, além de explosivos e uma porção de maconha, em um armário. Durante as buscas nos fundos do quintal da residência, os policiais localizaram malas enterradas com mais fuzis, munições e explosivos.

Ao todo foram apreendidos: 89 emulsões encartuchadas (explosivos) com peso de 26,7 kg; 1.661 munições de vários calibres (entre eles os de fuzil 7,62, 556 e .30); três granadas; dois coletes balísticos; 15 fuzis; duas carabinas; três rolos de cordel detonante; três caixas de espoletas; 0,400 gramas de maconha; e, 53 carregadores para diversos calibres.

O condutor da Toyota SW4 blindada disse ser o proprietário do arsenal apreendido, que adquiriu o armamento e os explosivos para se defender, uma vez que reside na fronteira do Brasil com o Paraguai.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com os dois veículos e o material apreendidos, na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.