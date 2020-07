Trio de estelionatários é preso após compra ilegal em Campo Grande

Operação criminosa atuava em Costa Rica e Campo Grande - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Equipes da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Campo Grande autuaram duas pessoas nesta terça-feira (21) sob suspeita de golpes online utilizando perfis falsos na internet e cartões clonados. A rede criminosa atuava na Capital e em Costa Rica, a 384 km daqui.

Entre os detidos, um rapaz, 20, localizado no Bairro Universitário, a namorada do chefe do esquema, 20, encontrada no Santo Emília. Ambos possuíam pares de sapatos além de celulares e máquinas de cartão. A Polícia Costa-Riquense ficou responsável pela prisão do líder, 24, morador de lá. O triou levantou suspeitas ao proprietário de uma loja quando realizaram uma grande compra virtual de 36 pares de sandálias da marca Melissa.

As investigações também concluíram a revenda dos produtos adquiridos ilegalmente, bem como a identificação de alguns compradores. A polícia continua a averiguação do caso em busca de mais envolvidos na trama criminosa.