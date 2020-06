Três pessoas são presas após esconder três toneladas de maconha dentro de caixa d'água

Da Redação com Agência PRF

Ao todo, foram apreendidos 3.000 Kg de maconha - (Foto: Divulgação)

Três pessoas foram presas na tarde de ontem (19), em Água Clara, com três toneladas de maconha escondidas dentro de caixa d'água em um caminhão.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) faziam fiscalização na BR 262 e abordaram um veículo GM Vectra, com placas de Maravilha (SC), ocupado por dois homens, motorista e passageiro.

No carro, eles disseram que estavam no estado para compar um caminhão, mas ainda não tinham fechado o negócio. Um deles disse que já possuía um caminhão, modelo Iveco, de placas de Frederico Westphalen (RS), que estava em um posto na cidade, carregado om caixa d’águas, que seriam levadas por um motorista para Minas Gerais.

A equipe decidiu vistoriar o veículo e encontraram uma grande quantidade de maconha, em fardos, dentro de duas caixas dágua. O motorista do caminhão que iria para Minas disse que desconhecidos lhe ofereceram o serviço do transporte em um posto de Campo Grande pelo valor de cinco mil reais. Os ocupantes do veículo Vectra estariam fazendo o serviço de batedor da carga.

Ao todo, foram apreendidos 3.000 Kg de maconha. Os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara, juntamente com a droga e veículos.