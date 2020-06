Três criminosos de MS tiveram o auxílio emergencial liberado

Juanil Miranda Lima, Leomar Oliveira Barbosa e Fábio Costa - Foto: Reprodução

Existe uma grande reclamação por parte dos trabalhadores que ainda não conseguiram ter o auxílio emergencial aprovado. Mas ao que tudo indica, para alguns criminosos de MS ter acesso ao benefício está sendo mais fácil do que para a maioria. O caso ganhou repercussão após uma uma reportagem veiculada pelo Fantástico da Rede Globo, na noite de ontem (31), onde divulga que dos 22 criminosos mais procurados do Brasil segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), 11 tiveram acesso ao auxílio emergencial do governo aprovado. Sendo três deles de MS: Fábio Costa, o “Pingo”, Leomar Oliveira Barbosa, o “Leozinho”, e Juanil Miranda Lima.

“Pingo”, foi encarcerado em 2011 pela Polícia Federal na Operação Marco 334, deflagrada para desarticular uma quadrilha que contrabandeava cigarros. Ele também é suspeito de ter participado de um ataque à casa de um inspetor da Polícia Rodoviária Federal em 2017, após a apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 14 milhões.

O auxílio foi aprovado para muitos dos foragidos

Outro que conseguiu ter acesso ao benefício foi “Leozinho”. Natural de Ponta Porã, ele é considerado um dos principais comparsas de Fernandinho Beira-Mar. Leozinho é apontado como um dos membros do Comando Vermelho e é acusado de ser um dos operadores da Conexão Atibaia, onde era um dos responsáveis pela logística de operações envolvendo o envio de cocaína do Paraguai para um aeroclube em Atibaia (SP) e segue foragido desde 2018.

Juanil Miranda, investigado no âmbito da Operação Omertà, por suspeita de ligação em uma milícia ligada ao jogo do bicho. Ele foi denunciado, apontado como um dos pistoleiros responsáveis pela morte de Matheus Coutinho Xavier.

O auxílio emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus.

O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 48 horas para o governo se manifestar sobre problemas na concessão do auxílio emergencial. O prazo começa a valer assim que os ministérios da Economia e da Cidadania, a Receita Federal e a Controladoria-geral da União receberem a notificação.