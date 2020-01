Tio e sobrinha de 7 anos são sequestrados e amarrados em matagal no bairro Moreninhas

Após um período a vítima conseguiu sair do matagal com a sobrinha e pediu ajuda em uma casa próxima - Foto: Imagem meramente ilustrativa

Tio e sobrinha foram sequestrados na noite de ontem (27) no bairro Parati, durante um roubo a veículo. Os dois foram abordados um trio de bandidos armados no momento em que chegavam em casa por volta das 23h em um Fiat Pálio.

Quando o homem, 42, desceu do veículo foi abordado pelos bandidos que mandaram ele entrar novamento no carro e entregar o carteira com cartões e documentos pessoais. A sobrinha, 7, estava dormindo no banco traseiro, mas na hora da abordagem acordou com o barulho.

O trio ordenou que o homem seguisse até a região do bairro Moreninha II. Ao chegarem na região, amarrou o homem e sobrinha em um matagal. Os assaltantes fugiram com o veículo.

Após um período a vítima conseguiu sair do matagal com a sobrinha e pediu ajuda em uma casa próxima. O homem também relatou que foi agredido pelo trio com coronhadas para que passasse a senha do cartão do banco.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Tiradentes.