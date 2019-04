Teste de Aptidão Física de concursos da PM e Bombeiros será em maio

Do concurso para Bombeiros, foram 133 recursos deferidos, e 65 indeferidos - Foto: Ilustração

Cronograma publicado pelo Governo do Estado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (30.4) garante a continuidade e homologação dos concursos que ofertam 450 vagas na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e 200 para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

O cronograma prevê a realização do teste de aptidão física (TAF) para os dias 25 e 26 de maio, seguido da etapa presencial da Investigação Social, a ser realizada no período de 27 de maio a 7 de junho, e a homologação do certame, prevista para 1º de julho.

Candidatos considerados aptos no Exame de Saúde, bem como aqueles que tiveram o seu Recurso Administrativo provido pela Junta Médica Especial, serão convocados para a realização das fases subsequentes, mediante editais específicos, a serem publicados no DOE e disponibilizados, via internet no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino, e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems).

O edital reforça ainda, que os candidatos que, embora eliminados em alguma das fases dos concursos, prossigam no certame amparados por decisões judicias, serão convocados para a realização das fases pertinentes, mediante editais específicos, que estabelecerão os procedimentos pertinentes a cada atividade.

Recursos – Também foram publicados os resultados dos recursos referentes ao exame de saúde. Do concurso para Bombeiros, foram 133 recursos deferidos, e 65 indeferidos. Já os da Polícia Militar foram 278 recursos deferidos, e 144 indeferidos. Os candidatos poderão consultar o motivo do indeferimento de seus recursos administrativos, acessando a área do candidato através do site.

Sobre os recursos referentes a prova de títulos, o anexo traz a relação dos candidatos que tiveram o recurso deferido, acompanhado da consequente pontuação obtida após revisão, conforme análise técnica da documentação apresentada. Do concurso dos Bombeiros foram 5 deferidos, e 4 indeferidos. Do concurso da PM foram 4 pedidos indeferidos.

Os editais podem ser conferidos a partir da página 5 da edição nº 9.892 do DOE.