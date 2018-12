Tentativa de assalto a banco deixa pelo menos dez mortos no Ceará

Ao menos dez pessoas foram mortas em uma tentativa de assalto a um banco na madrugada desta sexta-feira, 7, no município cearense de Milagres, na região do Cariri. Informações divulgadas pela imprensa local dão conta de que seis vítimas eram reféns. A Polícia Militar (PM) trocou tiros para conter a quadrilha, que não conseguiu levar o dinheiro.

Milagres fica a 487 quilômetros de Fortaleza e já havia sofrido uma tentativa de ataque na semana anterior, disse o diretor do Sindicato do Bancários do Ceará Gabriel Mota. Por conta disso, a polícia vinha investigando a ação da quadrilha, interceptando os bandidos no momento da tentativa.

Ainda segundo o diretor do sindicato, outra agência bancária sofreu uma tentativa de explosão no mesmo horário, mas no município de Itatira, na microrregião de Canindé. As ações, entretanto, seriam de quadrilhas diferentes.