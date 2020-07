Tamanduá-mirim é encontrado em tanque de carga de caminhão

O homem encontrou o animal quando fazia pequenos reparos no caminhão um posto de combustível da BR - (Foto: Divulgação/PMA)

No início da tarde de hoje (13), a Polícia Militar Ambiental de Campo Grande (PMA), capturou um tamanduá-mirim entre o chassi e o tanque de carga de combustível de um caminhão na BR-163.

O caminhoneiro acionou a PMA, informando que o espécie não saía do local. O homem encontrou o animal quando fazia pequenos reparos no caminhão um posto de combustível da BR.

Com uso de cambões os policiais realizaram a captura do tamanduá e o colocou em uma caixa de contenção. O bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decidirá sobre a soltura do tamanduá.

