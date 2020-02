Suspeito que matou mulher asfixiada em sua casa é preso em Campo Grande

A polícia ainda investiga o que teria levado o autor a cometer o crime, uma vez que as informações obtidas durante o interrogatório divergem de outras obtidas anteriormente - Foto: Divulgação/Assessoria

Foi preso ontem (10), o suspeito por matar asfixiada Bianca Gonçalves, 27, em novembro do ano passado no Jardim Campo Nobre na Capital.

A jovem foi encontrada morta em seu quarto. Seu marido saiu para trabalhar na noite anterior, e quando retornou no dia seguinte se deparou com o portão da casa sem cadeado e Bianca já sem vida e seminua na cama do casal.

Os investigadores deram cumprimento a mandado de prisão preventiva a um rapaz de 21 anos. Durante a investigação foram realizadas diversas diligencias, entre perícias, análise de imagens de câmeras de segurança, tomadas de testemunhos e levantamentos com colaboradores, o que resultou na rápida identificação do principal suspeito do crime. O rapaz estava foragido desde a data do crime e foi detido por homicídio qualificado.

A polícia ainda investiga o que teria levado o autor a cometer o crime, uma vez que as informações obtidas durante o interrogatório divergem de outras obtidas anteriormente.

Bianca já tinha passagens na polícia. No ano passado foi monitorada por meio de uma tornozeleira por formação de quadrilha.