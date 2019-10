Suspeito de tráfico de drogas é preso no terminal rodoviário de Campo Grande

As informações coletadas mostravam que o objetivo era transportar drogas para cidade - Foto: Divulgação

Foi preso ontem (3), no período da noite, no terminal rodoviário de Campo Grande, jove, de 24 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi preso pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações), após trabalho de monitoramento dos policiais civis de Paranaíba.

Segundo consta, os investigadores de Paranaíba já realizavam o monitoramento do suspeito e identificaram que ele estaria na cidade de Campo Grande. As informações coletadas mostravam que o objetivo era transportar drogas para cidade.

Os investigadores passaram a diligenciar no sentido de localizar o suspeito, sendo que este foi abordado no portão de embarque do terminal rodoviário de Campo Grande.