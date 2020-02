Suspeita de matar adolescente e enterrá-la em quintal de casa, passa a ser monitorada por tornozeleira

Ingrid Lopes Ribeiro tinha 13 anos e era amiga da suspeita - Foto: Reprodução

Suspeita de matar a machadadas Ingrid Lopes, 13, no fim do ano passado e enterrar o cadáver da vitíma no próprio quintal de casa, Tayara Caroline, 30, será monitorada por uma tornozeleira eletrônica. No período de investigações, foi descoberto que Tayara estava grávida e após passar mal, precisou ser internada devido à gravidade do seu estado de saúde. A suspeita deu à luz prematuramente a um bebê com 26 semanas de gestação.

Segundo o Diário Chapadense, com o bebê em uma incubadora do hospital, a justiça determinou a prisão domiciliar de Tayara, com o uso de tornozeleira eletrônica, para que ela possa ficar junto do filho recém-nascido e acompanhar o seu desenvolvimento. Após a alta do bebê, Tayara deverá permanecer em prisão domiciliar em sua casa, pelo menos até a conclusão do inquérito que deve durar ainda cerca de 30 dias.

Tayara ainda não prestou depoimento, porém, extraoficialmente entrou várias vezes em contradição. O depoimento do menor que é um dos suspeitos do crime ainda é o mais confiável, e coincide com as provas colhidas até o momento pelos peritos.

Crime - O assassinato ocorreu em outubro do ano passado e o corpo de Ingrid foi encontrado em janeiro enterrado na casa onde Tayara vivia em Chapadão do Sul. As duas eram amigas. Tayara, segundo o menor que esta envolvido no crime, planejou o crime, porque desconfiava que a vítima de 13 anos estava se relacionando com o seu ex-marido. A suspeita foi autuada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.