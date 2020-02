Suposta vítima de bala perdida teria sofrido tentativa de feminicídio

O caso foi registrado no dia 8 de fevereiro, quando a vítima deu entrada no hospital socorrida pelo suspeito e seus familiares - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Um jovem de 19 anos foi preso no final da tarde desta terça-feira (18) suspeito de atirar na namorada de 23 anos em Brasilândia. Em relato à polícia, o autor havia dito que ela foi atingida por uma bala perdida.

O caso foi registrado no dia 8 de fevereiro, quando a vítima deu entrada no hospital socorrida pelo suspeito e seus familiares. A versão do rapaz diz que enquanto a namorada se deslocava de sua moto, ela teria sido atingida por bala perdida.

A polícia começou a investigar o caso e, diante das confusões do suspeito, junto com as informações que apontavam que o disparo teria acontecido dentro de casa, foi decretado prisão temporária.

Após ser preso, a polícia e o instituto criminalista fizeram uma perícia na casa do acusado, encontrando vestígios de sangue em um dos banheiros da casa.

O suspeito mudou sua versão, alegando ter ocorrido um disparo acidental enquanto manuseava um revólver dentro de casa. Na sequência das investigações deverão ser realizados novos exames periciais.

O autor permanece em uma das celas provisórias da Delegacia de Polícia. A polícia Civil espera apreender a arma de fogo para dar continuidade às investigações. O revólver teria sido escondido pelo suspeito, que se comprometeu em apresenta-lo à Polícia.