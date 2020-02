Suposta traição teria motivado assassinato de policial

Arthur foi socorrido e levado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos quando estava sendo encaminhado para unidade hospitalar do município de Dourados - Foto: Reprodução

O investigador da Polícia Civil, Arthur Kemishian, 30, foi morto a tiros da noite de ontem em Sete Quedas, a 470 km de Campo Grande, por supostamente se envolver com a namorada do homem que o matou. Conforme informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os envolvidos conheciam a vítima e teriam acionado o policial no local do crime já com intenção de cometer o crime.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Sete Quedas. Um dos suspeitos é menor de idade e foi o responsável por auxiliar na fuga o autor dos disparos, 19. O menor foi apreendido e o responsável pelos disparos foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pela traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Arthur era casado e tinha dois filhos.

Crime

O homicídio aconteceu por volta das 21h, quando o suspeito efetuou cerca de 12 disparos de arma de fogo contra o veículo em que Arthur estava. Na sequência a dupla fugiu com auxílio de outro rapaz em um veículo.

Arthur foi socorrido e levado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos quando estava sendo encaminhado para unidade hospitalar do município de Dourados. Antes de falecer, Arthur falou o nome de dois suspeitos de terem cometido o crime.

A fronteira foi fechada para impedir a fuga dos envolvidos. Por volta das 4h da madrugada a polícia encontrou os responsáveis escondidos em uma propriedade rural localizada no município de Sete Quedas.