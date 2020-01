Líder do PCC é preso durante operação em fronteira e levado para Dourados

Ao trazer Salinas para cidade, a expectativa das forças de segurança é evitar que novas ocorrências ocorram como tentativa de resgatá-lo - Foto: Reprodução/Dourados News

No último domingo (19), Edson Barbosa Salinas de 32 anos, o “Salinas Riguaçu”, foi levado para a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) de Dourados após ser preso durante uma briga de trânsito em Ponta Porã. Ele é apontado como sucessor de Minotauro, preso em fevereiro do ano passado, e seria o atual substituto do chefe no crime organizado da fronteira.

Salinas estava de carro pela Avenida Brasil quando iniciou uma discussão com outro motorista identificado como Fabio Lopes Vilhalva. Os dois apontavam a arma um para o outro quando foram pegos pela polícia. A equipe policial fazia reforço na fronteira devido a fuga dos 75 detentos do presídio de Pedro Juan Caballero.

Segundo o Dourados News, ao trazer Salinas para cidade, a expectativa das forças de segurança é evitar que novas ocorrências ocorram como tentativa de resgatá-lo. Ele deve ser encaminhado para algum presídio, ainda não divulgado pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul).