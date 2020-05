Sistema penitenciário de MS recebe do Depen viaturas modernas para maior segurança no transporte de presos

“O objetivo é fortalecer as escoltas e transporte de presos com viaturas modernas para melhorar as condições de trabalhos dos servidores e na condução dos internos” - Foto: Divulgação

Mato Grosso do Sul é um dos sete Estados contemplados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) com viaturas modernas tipo furgão-cela adquiridas para aperfeiçoamento na segurança do transporte de detentos. Ao todo, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) recebeu sete veículos do modelo, representando um investimento na ordem de R$ 1.269.079,00.

As novas viaturas seguem os padrões de qualidade do Depen e normativos do Contran e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Elas possuem capacidade para transportar oito pessoas privadas de liberdade, além da equipe de escolta. Os veículos são climatizados e possuem tecnologias de monitoramento por câmera e comunicador interno.

“Estas viaturas, além de reforçar a segurança, contribuirão para dar celeridade na condução de internos às audiências, aos hospitais e em transferências a outras unidades penais”, destaca o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves. Segundo ele, os veículos serão destinados conforme necessidade apontada pela Diretoria de Operações.

De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, entre os critérios técnicos para a seleção dos Estados para a doação está o número de estabelecimentos penais, população carcerária e demanda indicada. Ao todo, o Depen adquiriu 100 furgões para repasse, contemplando também nesse primeiro lote São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina.

O diretor de Políticas Penitenciárias do Depen, Sandro Abel, ressalta que estão sendo entregues uma primeira etapa de viaturas para o Sistema Penitenciário Brasileiro. “O objetivo é fortalecer as escoltas e transporte de presos com viaturas modernas para melhorar as condições de trabalhos dos servidores e na condução dos internos”, afirma.

Polícia Penal

Todas as viaturas já estão adesivadas com a identificação de Polícia Penal, conforme a Emenda Constitucional 104/2019, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional para criar a Polícia Penal federal, estaduais e distrital. Em todo o país, a nova corporação é composta pela transformação dos cargos de agentes penitenciários.

Os novos veículos foram entregues na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, nessa quarta-feira (27.5) e conduzidas ao Mato Grosso do Sul por uma equipe de policiais penais da Agepen.