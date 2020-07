Sistema carcerário de MS registra 96 casos confirmados de coronavírus

Não há nenhum caso grave ou necessidade de internação entre os constatados; também não houve registro de óbitos - (Foto: Edemir Rodrigues)

Até a última sexta-feira (17), MS registrou em seu sistema carcerário 96 casos confirmados, sendo 60 internos, 27 servidores e sendo nove monitorados. Dos 60 presidiários, 57 estão em tratamento e dos 27 servidores, sete estão em tratamento.

Os familiares dos internos com casos confirmados estão sendo informados pelas direções dos presídios. Todos os custodiados que testam positivo são isolados do restante da massa carcerária e os servidores afastados do serviço, com os devidos cuidados de saúde necessários, até que sejam curados.

Na sexta-feira uma testagem em massa nos presos do Estabelecimento Penal de Rio Brilhante foi realizada. A medida foi iniciada após internos testarem positivo. Atualmente são 288 custodiados com 41 casos confirmados, estando um deles já curado. Uma das suspeita é que a doença tenha sido adquirida durante atendimento de saúde fora do presídio. Dois servidores também testaram positivo e já estão afastados. A aplicação dos testes deverá prosseguir pelos próximos dias, de acordo com as possibilidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Não há nenhum caso grave ou necessidade de internação entre os constatados; também não houve registro de óbitos. Segundo a orientação do comitê, as famílias de todos os casos constatados devem ser informadas. Como forma de tentar conter os casos nos presídios, desinfecções estão sendo realizado, além das visitas estarem suspensas desde março.