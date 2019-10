Senador Nelsinho Trad já recebeu 809 solicitações de emendas para 2020

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) - Foto: Divulgação

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), coordenador da bancada federal de MS, mantém seu gabinete de portas abertas e equipe orçamentária preparada para receber vereadores, prefeitos e população de Mato Grosso do Sul. Prova disso é que o senador já recebeu, de fevereiro a outubro deste ano, 809 solicitações de emendas e recursos para serem incluídos no Orçamento Geral da União para 2020. São pedidos para obras de infraestrutura nos municípios, investimentos em saúde, educação, projetos sociais, turismo entre outros.

"Quando assumi o mandato, optei por manter o gabinete com uma estrutura pronta para atender os vereadores, prefeitos, secretários municipais. Temos uma equipe que coloca em andamento todas as solicitações, esclarece as dúvidas, e encaminha quem nos procura para que possa solucionar suas demandas. Isso reforça nosso compromisso firmado em campanha de senador municipalista. Já recebemos 809 pedidos dos 79 municípios, entidades, Governo do Estado e outros órgãos do estado, principalmente relacionados à recursos para obras de infraestrutura", afirmou o senador.

O valor disponível para emendas individuais por senador é de R$ 15.940.000,00. Por conta deste valor, Nelsinho Trad já destaca ser impossível atender a todos. "Vou tentar ser o mais justo possível na distribuição do pouco recurso que temos, de acordo com a necessidade de cada um. Vamos verificar quais são as prioridades mais urgentes e essenciais. Do valor total, mais de 50% vai para a saúde, até por conta da legislação, e o restante para outras áreas ", explicou.

As 809 solicitações estão distribuídas entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (226 pedidos, que somam R$ 330 milhões), da Saúde (158 solicitações, que perfazem o total de R$ 202 milhões), Agricultura (119), Cidadania (71), Educação (71), Turismo (57), e as demais, demandas correspondentes a outros órgãos do Governo Federal.

Nesta quarta-feira (16), será realizada reunião no gabinete do senador Nelsinho Trad com todos os deputados federais e senadores do estado para discutir quais emendas de bancada serão apresentadas para o orçamento de 2020. Foi definido que cada deputado e, também, senador, irá avaliar e selecionar três prioridades para definir o que deve se tornar emenda. O objetivo é buscar a unidade da bancada, para focar em projetos estratégicos para o estado.