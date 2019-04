Sejusp divulga balanço das primeiras horas da operação Fronteira Segura Sul

Os locais foram identificados por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) das unidades da Polícia Civil de Naviraí e Mundo Novo, tendo sido as ordens de busca expedidas pelo Poder Judiciário dos municípios - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realiza desde o início da manhã de ontem (10.4), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas (GGIFRON/DIV), a operação integrada "Fronteira Segura Sul", nas cidades de Naviraí, Itaquirai, Iguatemi, Japorã, Eldorado, e Mundo Novo.

Até o momento foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em locais suspeitos de comercializar drogas e receptar objetos furtados/roubados. Os locais foram identificados por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) das unidades da Polícia Civil de Naviraí e Mundo Novo, tendo sido as ordens de busca expedidas pelo Poder Judiciário dos municípios.

Ao todo três pessoas foram presas em flagrante e 11 conduzidas para esclarecimentos. Três automóveis e duas motocicletas foram apreendidos, 1 revólver calibre 32, diversos objetos de origem duvidosa, aparelhos celulares, drogas e munições. Também foi apreendido R$ 8.049,71 em espécie. Em dois endereços, os policiais encontraram diversas peças de veículos, que terão origem e circunstâncias apuradas pela Polícia Civil.

Participaram do cumprimento de mandados equipes da da Polícia Federal (PF), Força Nacional (FN), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Receita Federal do Brasil (RFB), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), DEFRON, Polícia Militar do Comando de Policiamento de Área 1(CPA-1), do 12° Batalhão da Polícia Militar de Naviraí (12° BPM), Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Civil de Naviraí (DRPC) e do Grupamento de Patrulhamento Aéreo (GPA) com uma aeronave (helicóptero), bem como o K-9 da Receita Federal e Canil da PM de Dourados.