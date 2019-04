Sejusp divulga balanço da operação “Fronteira Segura Sul”

As ações resultaram na emissão de 131 notificações de trânsito, 12 veículos removidos, 20 pessoas presas em flagrante, oito menores apreendidos, 23 mandados de busca e apreensão cumpridos, e mais de 800 quilos de entorpecentes tirados de circulação - Foto: Divulgação

Entre os dias 10 e 14 de abril, as forças de segurança estaduais e federais intensificaram o policiamento ostensivo e preventivo, nas cidades de Naviraí, Itaquirai, Iguatemi, Japorã, Eldorado, e Mundo Novo, por meio da operação integrada “Fronteira Segura Sul”.

De acordo com o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas (GGIFRON/DIV), coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, que coordenou a operação, durante cinco dias foram abordadas 3.059 pessoas e 3.892 veículos, além de 56 estabelecimentos comerciais vistoriados. As ações resultaram na emissão de 131 notificações de trânsito, 12 veículos removidos, 20 pessoas presas em flagrante, oito menores apreendidos, 23 mandados de busca e apreensão cumpridos, e mais de 800 quilos de entorpecentes tirados de circulação.

Também participam da operação “Fronteira Segura Sul” equipes da Polícia Federal (PF), Força Nacional (FN), Polícia Rodoviária Federal (PRF) com viaturas e um helicóptero, Receita Federal do Brasil (RFB), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), DEFRON, Polícia Militar do Comando de Policiamento de Área 1(CPA-1), do 12° Batalhão da Polícia Militar de Naviraí (12° BPM), Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Civil de Naviraí (DRPC) e do Grupamento de Patrulhamento Aéreo (GPA) com uma aeronave (helicóptero) em apoio às equipes terrestres que fiscalizam possíveis locais catalogados como ponto de distribuição de entorpecentes.