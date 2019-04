Sejusp deflagra operação em nove municípios da região de divisa de MS com quatro estados

A Operação Divisa Segura está em sua sexta edição e faz parte das ações do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIFRON/DIV), deflagrou nesta quinta-feira (25/4) a Operação Divisa Segura VI. As ações estão sendo realizadas simultaneamente em nove municípios da região de divisa de Mato Grosso do Sul com os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.

A Operação Divisa Segura está em sua sexta edição e faz parte das ações do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual. Estão realizadas atividades de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, cumprimento de mandados de prisão contra foragidos da Justiça, mandados de busca e apreensão em residências denunciadas como pontos de distribuição de entorpecentes, fiscalização de trânsito urbano, bem como pontos de bloqueios nas rodovias estaduais e federais das regiões de divisas, tudo com o objetivo de reduzir os índices criminais dessas localidades e promover uma maior sensação de segurança para a população.

A ações contam com a participação Grupamento Aéreo (GPA), da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental, entre outras forças de segurança de outros estados. Nas primeiras horas já foram cumpridos vários mandados de prisões e de busca e apreensão.