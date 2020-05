Seis mandados contra o crime de pedofilia são cumpridos em quatro cidades de MS nesta manhã

A ação é coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) desde as primeiras horas desta quinta-feira - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quatro municípios de MS são alvo da operação "Deep Caught", da Polícia Civil na manhã de hoje (28) para prender autores contra o crime de pedofilia. Serão cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Cassilândia, Bonito e Jardim. Até o fechamento desta reportagem, dois já foram presos na Capital.

A ação é coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) desde as primeiras horas desta quinta-feira. As equipes procuram acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes que são praticados na internet. Essas foram indentificadas durante trabalho de investigação. Um dos presos em Campo Grande estava em sua casa no bairro Rita Vieira, e com ele foi apreendido o seu computador.

Deep Caught - O nome refere-se ao trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil no ambiente da deep web, como é chamada a parte "obscura" da internet, onde costumam atuar os criminosos, e com a consequente localização. A expressão em inglês, equivale a algo buscado na profundeza.

Operação Luz da Infância - A operação se assemelha com a operação "Luz na Infância" coordenada também pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Conforme a titular da unidade, delegada Marília de Brito Martins, em Campo Grande foi cumprido um mandado de busca e apreensão no bairro Tijuca, na casa de um técnico de informática, onde os policiais apreenderam computadores e celulares contendo mais de 761 mil arquivos de pedofilia.